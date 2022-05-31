Шахназаров высказался об отъезде Пугачевой и Хаматовой

Режиссер Карен Шахназаров высказался по поводу отъезда из страны Аллы Пугачевой и Чулпан Хаматовой. В YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» он отметил, что это не принципиальная потеря для России.

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По словам режиссера, уехать это было их решение. Он даже заметил, что если бы он сам уехал, то «Россия пережила бы». Шахназаров подчеркнул, что наша страна больше, чем любой человек.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России», - заявил Шахназаров.

В свою очередь, Максима Галкина он сравнил с теми, кого большевики высылали.

«Там был Бердяев, Зворыкин, Бунин. А Галкин, при всем при том, что я к нему хорошо отношусь… [не тот случай]», - сказала режиссер.

Кроме того, он вспомнил скандал, когда Галкина уличили в нетрадиционной сексуальной ориентации. По его мнению, шоумен от этого только выиграл.

«Я не знаю, а что здесь такого-то для Галкина? Это что, прям какая-то проблема? Он артист, я тоже артист. Про меня такое говорят! Но я привык. Более того, как сказал Мариенгоф, для нашего брата главное не хвалебные, а ругательные статьи. Если тебя ругают, ты получаешь популярность и аудиторию», - заявил Шахназаров.