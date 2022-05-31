Ягудин и Тотьмянина уехали из России

Фигуристы и супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина решили покинуть родину. Об этом знаменитости рассказали в своих блогах.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию уехали на какое-то время из страны. Сейчас они находятся в Турции.
Звезды поделились селфи, которое было сделано на фоне турецкого флага.
«Стамбул» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — коротко подписали кадр спортсмены.
Напомним, за последнее время целая группа российских артистов покинула Россию. Среди них оказались певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актеры Чулпан Хаматова, Ивар Калныньш и другие.