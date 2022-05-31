Ягудин и Тотьмянина уехали из России

Фигуристы и супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина решили покинуть родину. Об этом знаменитости рассказали в своих блогах.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию уехали на какое-то время из страны. Сейчас они находятся в Турции.