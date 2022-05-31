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10 минут назад

Ягудин и Тотьмянина уехали из России

WomanHit.ruиещё 1

Фигуристы и супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина решили покинуть родину. Об этом знаменитости рассказали в своих блогах.

Ягудин и Тотьмянина уехали из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию уехали на какое-то время из страны. Сейчас они находятся в Турции.

Звезды поделились селфи, которое было сделано на фоне турецкого флага.

«Стамбул» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — коротко подписали кадр спортсмены.

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Напомним, за последнее время целая группа российских артистов покинула Россию. Среди них оказались певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актеры Чулпан Хаматова, Ивар Калныньш и другие.

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