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20 минут назад

Меган Маркл решила помириться с отцом после многолетней ссоры

Lenta.ru

Супруга принца Гарри Меган Маркл намерена восстановить отношения с отцом Томасом Марклом после многолетней ссоры. Она решила помириться с ним, когда узнала, что он перенес инсульт, пишет Daily Mirror.

Меган Маркл решила помириться с перенесшим инсульт отцом
Фото: аррарр

«Несмотря на их отчуждение, Меган обеспокоена. Она ищет способ связаться с отцом таким образом, чтобы другие родственники не узнали об этом и не вмешивались», — сообщил источник издания.

Он добавил, что супруга принца Гарри не хочет общаться со сводными братьями и сестрами из-за их скандального характера.

«Ей хочется, чтобы все было абсолютно конфиденциально. Чтобы никакой связи с ее новым шоу на Netflix, никаких фотографий и никаких наводок для папарацци», — заключил источник.

В случае ухудшения состояния здоровья отца присутствие Маркл на праздновании платинового юбилея королевы может оказаться под вопросом. Возможно, ей придется прервать поездку в Великобританию, чтобы быть рядом с ним.

Томас Маркл попал в больницу перед вылетом в Великобританию в преддверии 70-летия правления британской королевы Елизаветы II. Инсульт, которой он перенес, был вызван тромбом в правом полушарии мозга.

Томаса Маркла неоднократно обвиняли в желании нажиться на славе дочери. Перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл он договорился с папарацци о продаже фотографий, против желания дочери опубликовал личную переписку с ней и много раз критиковал ее на телевидении и в таблоидах. В 2019 году Меган Маркл заявила, что намерена разорвать с ним все связи.

Шоу-бизнес,Елизавета II,Netflix,
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