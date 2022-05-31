Меган Маркл решила помириться с перенесшим инсульт отцом

Супруга принца Гарри Меган Маркл намерена восстановить отношения с отцом Томасом Марклом после многолетней ссоры. Она решила помириться с ним, когда узнала, что он перенес инсульт, пишет Daily Mirror.

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«Несмотря на их отчуждение, Меган обеспокоена. Она ищет способ связаться с отцом таким образом, чтобы другие родственники не узнали об этом и не вмешивались», — сообщил источник издания.

Он добавил, что супруга принца Гарри не хочет общаться со сводными братьями и сестрами из-за их скандального характера.

«Ей хочется, чтобы все было абсолютно конфиденциально. Чтобы никакой связи с ее новым шоу на Netflix, никаких фотографий и никаких наводок для папарацци», — заключил источник.

В случае ухудшения состояния здоровья отца присутствие Маркл на праздновании платинового юбилея королевы может оказаться под вопросом. Возможно, ей придется прервать поездку в Великобританию, чтобы быть рядом с ним.

Томас Маркл попал в больницу перед вылетом в Великобританию в преддверии 70-летия правления британской королевы Елизаветы II. Инсульт, которой он перенес, был вызван тромбом в правом полушарии мозга.