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14 минут назад

Настя Ивлеева высказалась о личной жизни своего экс-супруга Элджея

Мослентаиещё 2

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева высказалась о личной жизни экс-супруга рэпера Элджея, прокомментировав появившуюся в сети информацию о его новом романе. Личность девушки общественности пока неизвестна, музыкант ее имя не раскрывает, пишет KP.RU.

Ивлеева прокомментировала новый роман Элджея
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подписчики Ивлеевой поинтересовались ее отношением к переменам в личной жизни бывшего супруга. На что получили ответ:

«Он свободный человек! А вообще нет, я не видела».

Настя призналась, что не следит за социальными сетями рэпера, потому не осведомлена о его новом романе.

Как известно, звездная пара объявила о разрыве летом прошлого года. Супруги состояли в браке около трех лет.

Между тем в личной жизни Ивлеевой тоже ожидаются перемены. Ранее телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для нее. Сообщается, что в реалити «Сердце Ивлеевой» девушка попробует построить отношения на глазах у миллионов зрителей. В качестве претендентов для спутника блогерши будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента со всей России.

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