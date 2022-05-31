Ивлеева прокомментировала новый роман Элджея

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева высказалась о личной жизни экс-супруга рэпера Элджея, прокомментировав появившуюся в сети информацию о его новом романе. Личность девушки общественности пока неизвестна, музыкант ее имя не раскрывает, пишет KP.RU.
Подписчики Ивлеевой поинтересовались ее отношением к переменам в личной жизни бывшего супруга. На что получили ответ:
«Он свободный человек! А вообще нет, я не видела».
Настя призналась, что не следит за социальными сетями рэпера, потому не осведомлена о его новом романе.
Как известно, звездная пара объявила о разрыве летом прошлого года. Супруги состояли в браке около трех лет.
Между тем в личной жизни Ивлеевой тоже ожидаются перемены. Ранее телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для нее. Сообщается, что в реалити «Сердце Ивлеевой» девушка попробует построить отношения на глазах у миллионов зрителей. В качестве претендентов для спутника блогерши будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента со всей России.