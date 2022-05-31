Ивлеева прокомментировала новый роман Элджея

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева высказалась о личной жизни экс-супруга рэпера Элджея, прокомментировав появившуюся в сети информацию о его новом романе. Личность девушки общественности пока неизвестна, музыкант ее имя не раскрывает, пишет KP.RU.

Подписчики Ивлеевой поинтересовались ее отношением к переменам в личной жизни бывшего супруга. На что получили ответ:

«Он свободный человек! А вообще нет, я не видела».

Настя призналась, что не следит за социальными сетями рэпера, потому не осведомлена о его новом романе.

Как известно, звездная пара объявила о разрыве летом прошлого года. Супруги состояли в браке около трех лет.