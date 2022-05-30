Барских заявил, что будет рад увидеть среди своей аудитории россиян

«В каждой стране есть мыслящие, интеллектуальные люди. Есть они и в России, но их сосчитать по пальцам. Они переживают за нас, звонят, поддерживают. Вот сейчас начну давать концерты в Германии и не буду против того, что среди моей аудитории окажутся российские граждане. Для меня всегда была приоритетом человечность, прежде всего», — сказал Барских.