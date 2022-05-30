Барских заявил, что будет рад увидеть среди своей аудитории россиян

Украинский певец Макс Барских в интервью Мхеру Багдасаряну на YouTube заявил, что будет не против если среди его аудитории на концерте в Германии окажутся россияне.
При этом до этого он неоднократно негативно отзывался о РФ и даже отказался возвращать ее гражданам деньги за билеты на отмененные в стране выступления.
«В каждой стране есть мыслящие, интеллектуальные люди. Есть они и в России, но их сосчитать по пальцам. Они переживают за нас, звонят, поддерживают. Вот сейчас начну давать концерты в Германии и не буду против того, что среди моей аудитории окажутся российские граждане. Для меня всегда была приоритетом человечность, прежде всего», — сказал Барских.
Ранее певец опроверг разблокировку своих песен в России. Он отметил, что его команда уже делает все, чтобы снова удалить его композиции с площадок РФ и посоветовал ее гражданам «наслаждаться ими, пока у них есть такая возможность».