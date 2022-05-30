Группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного

Украинской группе Kalush Orchestra, ставшей победителем на Евровидении-2022, вручат новый хрустальный микрофон взамен проданного ими на аукционе.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети «Евровидение-Украина».
По данным издания, заявление гласит, что Kalush Orchestra получат новый кубок в виде микрофона после продажи своего на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов. При этом на официальных страницах конкурса данной информации нет.
Ранее Kalush Orchestra стали победителями «Евровидения» с песней Stefania. Группа получила 631 балл, оторвавшись на 165 баллов от ближайшего соперника — Великобритании.