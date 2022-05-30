Группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети «Евровидение-Украина».

По данным издания, заявление гласит, что Kalush Orchestra получат новый кубок в виде микрофона после продажи своего на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов. При этом на официальных страницах конкурса данной информации нет.