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51 минуту назад

Победителям Евровидения с Украины пообещали новый кубок взамен проданного на аукционе

Елена Прошина

Украинской группе Kalush Orchestra, ставшей победителем на Евровидении-2022, вручат новый хрустальный микрофон взамен проданного ими на аукционе.

Группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного
Фото: аррарр

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети «Евровидение-Украина».

По данным издания, заявление гласит, что Kalush Orchestra получат новый кубок в виде микрофона после продажи своего на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов. При этом на официальных страницах конкурса данной информации нет.

Ранее Kalush Orchestra стали победителями «Евровидения» с песней Stefania. Группа получила 631 балл, оторвавшись на 165 баллов от ближайшего соперника — Великобритании.

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