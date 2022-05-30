«Сделали все за спиной»: Летучая со скандалом покинула шоу Рогова

Телеведущая Елена Летучая со скандалом покинула шоу стилиста Александра Рогова на СТС «Рогов+». О причинах прекратить съемки в программе она рассказала в своем Telegram.
Летучая отметила, что первоначально соглашалась на совершенно другие условия работы: шоу должно было выходить под рабочим названием «Снимите это немедленно», но с новым концептом и соведущей-женщиной.
«Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал. Потом я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше ею не является и Александр встанет на ее место! На пятый день съемок вообще узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, по старому формату Рогова. И как нож в спину, утром мне показали ее название — "Рогов+". В целом никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс!» — написала телеведущая.
Летучая добавила, что принимает извинения продюсеров шоу и желает проекту хороших рейтингов. При этом самого Рогова она обвинила в «плетении интриг». По ее мнению, стилист поступил «мелко», когда назвал программу своим именем.
В заключение Летучая пояснила, что поведала эту историю, чтобы никто не извратил фактов и не превратил ее решение уйти из проекта в «женскую истерику блондинки».