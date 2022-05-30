«Сделали все за спиной»: Летучая со скандалом покинула шоу Рогова

«Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал. Потом я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше ею не является и Александр встанет на ее место! На пятый день съемок вообще узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, по старому формату Рогова. И как нож в спину, утром мне показали ее название — "Рогов+". В целом никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс!» — написала телеведущая.