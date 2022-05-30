Успенская сделала заявление из-за скандального видео с дракой

Любовь Успенская прокомментировала видеозапись, на которой она кричит матом и угрожает соседке по коттеджному поселку.
На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) Успенская рассказала, что послужило причиной конфликта с соседкой.
По ее словам, соседские собаки напали на ее маленькую собачку – йоркширского терьера. Когда певица бросилась защищать питомца, одна из собак ее укусила. Успенская сделала соседке замечание, заявив, что собак надо выгуливать в намордниках и на поводке, на что женщина «отреагировала неадекватно: устроила ссору, начала провоцировать».
«Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, была возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю», - пояснила Успенская.
По словам певицы, после инцидента она обратилась к врачу и зафиксировала укусы животного, но обращаться в правоохранительные органы не стала. Соседка же, напротив, обратилась к адвокату Александру Добровинскому.
«Добровинский вчера вечером мне написал: не хочу ли решить этот вопрос мирно. О чем речь? Я разве не поступила уже мирно месяц назад, не дав хода инциденту? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! За что?! Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак?! (…) Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся! Зарубите себе на носу!» - написала возмущенная артистка.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Успенская ругается с соседкой из-за ее собак. Отмечалось, что покусавшим певицу животным оказался трехмесячный французский бульдог.