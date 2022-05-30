Успенская сделала заявление из-за скандального видео с дракой

«Добровинский вчера вечером мне написал: не хочу ли решить этот вопрос мирно. О чем речь? Я разве не поступила уже мирно месяц назад, не дав хода инциденту? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! За что?! Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак?! (…) Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся! Зарубите себе на носу!» - написала возмущенная артистка.