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24 минуты назад

Mash: на Успенскую могут подать в суд из-за собаки

Газета.Ru

Дизайнер Анна Кауфман хочет подать в суд на певицу Любовь Успенскую, сообщает Telegram-канал Mash.

Успенскую обвинили в избиении соседской собаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успенская и Кауфман соседки, у последней есть две собаки, одна из которых почти не ходит, а вторая — трехмесячный французский бульдог. Он выбежал за территорию, когда Успенская с дочкой выгуливали своего пса. Певица якобы погналась за бульдогом, забежала во двор соседки, но обнаружила там только старую собаку.

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По словам Кауфман, певица начала бить животное рукояткой поводка, мотивируя это тем, что щенок покусал ее и ее животное. Дизайнер обратилась к адвокату Александру Добровинскому.

«К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им всё дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так», — заявил юрист.

Ранее сообщалось, что 32-летняя дочь Успенской выпустит коллекцию одежды по собственным картинам.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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