Успенскую обвинили в избиении соседской собаки

Успенская и Кауфман соседки, у последней есть две собаки, одна из которых почти не ходит, а вторая — трехмесячный французский бульдог. Он выбежал за территорию, когда Успенская с дочкой выгуливали своего пса. Певица якобы погналась за бульдогом, забежала во двор соседки, но обнаружила там только старую собаку.