Жена Гуфа раскрыла пол новорожденного ребенка

Жена Гуфа Юлия Королева раскрыла пол новорожденного ребенка. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она заявила, что у них родилась девочка.
Накануне рэпер забрал свою возлюбленную из роддома. Пара долга скрывала пол малыша, а подписчики строили предположения, ориентируясь на цвет вещей, которые покупали Гуф и Королева.
«Добро пожаловать домой, моя маленькая леди. Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки», — написала она в соцсетях после выписки.
Кроме пола, Королева в соцсетях показала и подарок от мужа — серьги с бриллиантами. Имя девочки пара все еще держит в секрете.
Напомним, что Гуф стал отцом во второй раз 26 мая. У рэпера есть старший сын от бывшей жены Айзы Анохиной. С Юлией Королевой он официально оформил отношения в декабре 2021 года.