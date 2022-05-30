Жена Гуфа раскрыла пол новорожденного ребенка

Жена Гуфа Юлия Королева раскрыла пол новорожденного ребенка. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она заявила, что у них родилась девочка.

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Накануне рэпер забрал свою возлюбленную из роддома. Пара долга скрывала пол малыша, а подписчики строили предположения, ориентируясь на цвет вещей, которые покупали Гуф и Королева.

«Добро пожаловать домой, моя маленькая леди. Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки», — написала она в соцсетях после выписки.

Кроме пола, Королева в соцсетях показала и подарок от мужа — серьги с бриллиантами. Имя девочки пара все еще держит в секрете.