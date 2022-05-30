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43 минуты назад

Жена Гуфа раскрыла пол новорожденного ребенка

Елена Прошина

Жена Гуфа Юлия Королева раскрыла пол новорожденного ребенка. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она заявила, что у них родилась девочка.

Жена Гуфа раскрыла пол новорожденного ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне рэпер забрал свою возлюбленную из роддома. Пара долга скрывала пол малыша, а подписчики строили предположения, ориентируясь на цвет вещей, которые покупали Гуф и Королева.

«Добро пожаловать домой, моя маленькая леди. Даже не верится, что мы родители такой прекрасной девочки», — написала она в соцсетях после выписки.

Кроме пола, Королева в соцсетях показала и подарок от мужа — серьги с бриллиантами. Имя девочки пара все еще держит в секрете.

Напомним, что Гуф стал отцом во второй раз 26 мая. У рэпера есть старший сын от бывшей жены Айзы Анохиной. С Юлией Королевой он официально оформил отношения в декабре 2021 года.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,Юлия Королева,
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