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52 минуты назад

Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье звезд

Газета.Ru

Художник Никас Сафронов в разговоре с "Собеседником" осудил звезд российского шоу-бизнеса, которые жалуются на нехватку средств.

Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье звезд
Фото: ТАССТАСС

"Не надо говорить: "Мои песни никто не слушает, концерты не проводят, а я ведь певец!". Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать – и купить для этого билет на твой концерт", - высказался Сафронов.

Он уточнил, что его друзья - Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Лев Лещенко и Владимир Винокур – не жалуются на отсутствие денег, так как активно работают и выступают по всей стране.

По мнению живописца, жалуются только те знаменитости, которые "живут одним днем". Сафронов считает, что звездам на пике популярности надо откладывать деньги на трудные времена, вкладываться в недвижимость, привлекать подписчиков. Ранее Сафронов предложил лишить пенсии Лолиту и Пугачеву.

Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Геннадий Хазанов,Лев Лещенко,Федор Добронравов,Никас Сафронов,
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