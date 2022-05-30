Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье звезд

Художник Никас Сафронов в разговоре с "Собеседником" осудил звезд российского шоу-бизнеса, которые жалуются на нехватку средств.
"Не надо говорить: "Мои песни никто не слушает, концерты не проводят, а я ведь певец!". Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать – и купить для этого билет на твой концерт", - высказался Сафронов.
Он уточнил, что его друзья - Геннадий Хазанов, Федор Добронравов, Лев Лещенко и Владимир Винокур – не жалуются на отсутствие денег, так как активно работают и выступают по всей стране.
По мнению живописца, жалуются только те знаменитости, которые "живут одним днем". Сафронов считает, что звездам на пике популярности надо откладывать деньги на трудные времена, вкладываться в недвижимость, привлекать подписчиков. Ранее Сафронов предложил лишить пенсии Лолиту и Пугачеву.