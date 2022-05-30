«Могут отобрать»: Веденеева рассказала о судьбе квартир в Риге и Франции

«В прошлом году. Думаю, это надо продать, пока не поздно, потому что есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать. В шестом пункте европейских санаций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью. Не только покупка, но и продажа, сдача в аренду», — заявила Веденеева.