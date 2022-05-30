«Могут отобрать»: Веденеева рассказала о судьбе квартир в Риге и Франции

Актриса Татьяна Веденеева рассказала, что может лишиться квартир на Лазурном Берегу и в Риге. В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ она заявила, что новом пакете санкций ЕС есть пункт, который запрещает гражданам России любые сделки с недвижимостью.
В ходе передачи ведущая Лера Кудрявцева спросила, когда артистка в последний раз была в своих квартирах за границей.
«В прошлом году. Думаю, это надо продать, пока не поздно, потому что есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать. В шестом пункте европейских санаций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью. Не только покупка, но и продажа, сдача в аренду», — заявила Веденеева.
По ее словам, власти Европы имеют право выставлять недвижимость на продажу в случае не уплаты владельцем по счетам.