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47 минут назад

«Могут отобрать»: Веденеева рассказала о судьбе квартир в Риге и Франции

Елена Прошина

Актриса Татьяна Веденеева рассказала, что может лишиться квартир на Лазурном Берегу и в Риге. В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ она заявила, что новом пакете санкций ЕС есть пункт, который запрещает гражданам России любые сделки с недвижимостью.

«Могут отобрать»: Веденеева рассказала о судьбе квартир в Риге и Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи ведущая Лера Кудрявцева спросила, когда артистка в последний раз была в своих квартирах за границей.

«В прошлом году. Думаю, это надо продать, пока не поздно, потому что есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать. В шестом пункте европейских санаций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью. Не только покупка, но и продажа, сдача в аренду», — заявила Веденеева.

По ее словам, власти Европы имеют право выставлять недвижимость на продажу в случае не уплаты владельцем по счетам.

Шоу-бизнес,Татьяна Веденеева,Лера Кудрявцева,ЕС,
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