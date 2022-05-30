«Плевок в лицо»: Кеосанян оценил возвращение «Вечернего Урганта»

Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «Вечерний Ургант». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах, — сказал Кеосанян.