Сосед Ирины Салтыковой вызвал к ней полицию

«Я сижу дома, и вдруг звонок в калитку — полиция, сосед вызвал, у вас собака лает. Я говорю: «А что она должна делать? Какая молодец моя собака». И все, и началось», — вспоминает Салтыкова. Она объяснила, что мужчина купил этот дом у прежних соседей исполнительницы, с которыми у нее не было конфликтов.