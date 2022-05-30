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8 минут назад

Сосед Ирины Салтыковой вызвал к ней полицию

Газета.Ru

Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала, как сосед, с которым у нее были напряженные отношения, вызвал полицию домой к певице. Слова артистки цитирует Радио «Комсомольская правда».

Сосед Ирины Салтыковой вызвал к ней полицию
Фото: @irinasaltykova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)@irinasaltykova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

«Я сижу дома, и вдруг звонок в калитку — полиция, сосед вызвал, у вас собака лает. Я говорю: «А что она должна делать? Какая молодец моя собака». И все, и началось», — вспоминает Салтыкова. Она объяснила, что мужчина купил этот дом у прежних соседей исполнительницы, с которыми у нее не было конфликтов.

Адвокат Марина Гаврилова, которая также присутствовала в студии, отметила, что лай собаки не является поводом вызывать полицию.

Ирина Салтыкова рассказала, как победила рак

Ранее экс-супруг Ирины Салтыковой Виктор Салтыков попросил нынешнюю жену Ирину Метлину и детей об эвтаназии в случае инсульта. Артист заявил, что не хотел бы становиться обузой для семьи

Шоу-бизнес,Марина Гаврилова,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,
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