Сосед Ирины Салтыковой вызвал к ней полицию

Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала, как сосед, с которым у нее были напряженные отношения, вызвал полицию домой к певице. Слова артистки цитирует Радио «Комсомольская правда».
«Я сижу дома, и вдруг звонок в калитку — полиция, сосед вызвал, у вас собака лает. Я говорю: «А что она должна делать? Какая молодец моя собака». И все, и началось», — вспоминает Салтыкова. Она объяснила, что мужчина купил этот дом у прежних соседей исполнительницы, с которыми у нее не было конфликтов.
Адвокат Марина Гаврилова, которая также присутствовала в студии, отметила, что лай собаки не является поводом вызывать полицию.
Ранее экс-супруг Ирины Салтыковой Виктор Салтыков попросил нынешнюю жену Ирину Метлину и детей об эвтаназии в случае инсульта. Артист заявил, что не хотел бы становиться обузой для семьи