Волочкова занялась рукоделием. Видео

Балерина Анастасия Волочкова занялась рукоделием. Бывшая артистка Большого театра записала видео, как она собственноручно пришивает ленточки к пуантам. Ролик опубликован в личном Telegram-канале знаменитости.

«Рукоделие – очень важный навык для Балерины. А я еще крестиком вышивать умею», – подписала публикацию Волочкова.

Балерина недавно вернулась из Турции, где она отдыхала в компании нового поклонника. На днях Волочкова развеяла появившиеся слухи, что он работает таксистом. Артистка сообщила, что мужчина является уроженцем Турции и занимается бизнесом.