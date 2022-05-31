Стала известна судьба шоу Галкина "Лучше всех!"

Шоу про талантливых детей «Лучше всех!» с Максимом Галкиным однажды может вернуться в эфир, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на свой источник. В настоящий момент создатели проекта не планируют искать замену телеведущему на фоне его недавних скандальных высказываний и отъезда из России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — говорится в сообщении.

Стало также известно, что показ шоу по телевидению приостановили еще в январе, до начала спецоперации РФ в Донбассе, поэтому выход передачи не связан с мировыми событиями.

Слухи о том, что Галкина собираются уволить из собственного шоу «Лучше всех!» появились после его замены в программе «Сегодня вечером», которую в настоящий момент теперь ведет новый ведущий Николай Цискаридзе.