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57 минут назад

Киркоров получил травму при ремонте дома

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров сильно повредил руку. Будучи гостем телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ он был вынужден отвечать на вопросы по поводу своей травмы. Как оказалось,

Киркоров получил травму при ремонте дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

король российской эстрады многие работы по ремонту дома любит делать своими руками. На этот раз не обошлось без неприятности, - рассказывает ФАН.

«Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня», — рассказал Киркоров.

Певец признался, что не любит балконы, не видит в них смысла, поэтому решил всех их переделать в зимние сады. А еще он лично соорудил для сына Мартина футбольную площадку.

Филипп Киркоров рассказал о секрете молодости, который он перенял у своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Об этом пишет Popcornnews. Выступая на церемонии вручения премии «Прорыв года», Киркоров заявил, что после 50 лет для него «жизнь начала обратный отсчет».

«Это, кстати, не я придумал. Эти хорошие рецепты сохранения молодости и актуальности придумала Алла Пугачева. Какое-то время назад я имел к ней отношение… Она сказала, что после 50 мой следующий день рождения не 51, а 49», - рассказал артист.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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