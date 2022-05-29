Ивлеева рассказала, почему перестала выходить на связь с поклонниками

"Никуда [не пропала]! Нахожусь уже месяц в командировке, на съемках! Выкладывать отсюда и делиться происходящим - нельзя. Вне съемок досуг тут обыденный и совершенно не интересный. Силы есть только на сон и еду, но через несколько дней я возвращаюсь в привычную круговерть событий и буду чаще вас радовать своими дурацкими сторис и веселым контентом", - пообещала знаменитость.