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48 минут назад

Ивлеева рассказала, почему перестала выходить на связь с поклонниками

Газета.Ru

Блогер Настя Ивлеева объяснила в своем Telegram-канале, почему долгое время не выходила на связь с фанатами. Выяснилось, что причиной ее "отсутствия" в соцсетях стала занятость на съемках.

Ивлеева рассказала, почему перестала выходить на связь с поклонниками
Фото: ТАССТАСС

Она также намекнула, что пока что не может разглашать подробности нового проекта из-за условий контракта.

"Никуда [не пропала]! Нахожусь уже месяц в командировке, на съемках! Выкладывать отсюда и делиться происходящим - нельзя. Вне съемок досуг тут обыденный и совершенно не интересный. Силы есть только на сон и еду, но через несколько дней я возвращаюсь в привычную круговерть событий и буду чаще вас радовать своими дурацкими сторис и веселым контентом", - пообещала знаменитость.

Также Ивлеева ответила на ряд вопросов от подписчиков, в частности объяснила причину, по которой согласилась принять участие в шоу "Сердце Ивлеевой" на телеканале "Пятница".

Основным мотивом было определить, какой партнер сможет заставить ее задуматься о серьезных отношениях. Она отметила, что ее поколение часто испытывает трудности в построении гармоничных связей. Ранее Настя Ивлеева похвасталась, что оставила дорогую машину на парковке с ключами.

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