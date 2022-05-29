Басков приглашает Киркорова сняться в фильме с откровенными сценами

У Николая Баскова большие творческие планы. Помимо концертной деятельности, певец мечтает открыть собственную киностудию. У него уже есть проект, в котором он хочет лично сыграть главную роль. Далее в его мечтах – создать ремейк голливудской картины «В джазе только девушки», - сообщает «Радио КП».

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Басков поделился деталями будущего ремейка в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ. Так, он видит в своем фильме множество откровенных сцен, а на главные роли хотел бы пригласить Филиппа Киркорова и Олесю Судзиловскую.

Популярный российский артист Николай Басков посетил премию «Moda Topical», на которой журналистам удалось с ним пообщаться. На вопрос о том, какой 2022 год будет у артиста, Басков ответил, что сейчас его беспокоит другое.