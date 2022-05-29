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22 минуты назад

Актриса Анна Хилькевич купила детский сад и делает в нем ремонт

Родной город

Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она купила детский сад и уже начала в нем ремонт. В своем телеграм-канале она показала, как сейчас выглядит приобретенное помещение.

Актриса Анна Хилькевич купила детский сад и делает в нем ремонт
Фото: ТАССТАСС

"Я купила детский сад! Я мечтала о своем детском саде с 18 лет&hellip;но все никак не могла решиться. Это суперважное событие для меня и старт большой работы - мы купили помещение, которое нуждается в ремонте и доработках. Очень много дел ждет впереди", - рассказывает сама Анна своим подписчикам.

Анна Хилькевич мечтает осуществить все, что она планировала несколько лет. Звезда Универа обещала показывать поклонникам, как меняется ее детский сад. В планах завершить все работы к сентябрю.

У Анны и ее мужа Артура есть двое детей: 6-летняя Арианна и 3-летняя Мария. Ранее актриса рассказала о желании усыновить ребенка. Ольга Нечаева. Фото: телеграм-канал Анны Хилькевич.

Шоу-бизнес,Ольга Нечаева,Анна Хилькевич,
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