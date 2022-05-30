Пугачева не поздравила Орбакайте с днем рождения из-за "вынужденной дистанции"

"У Аллы Борисовны и у Кристины разное отношение к медийному пространству. Алле Борисовне положено быть, что называется, "на слуху" — это часть ее имиджа Примадонны: что за "суперстар", поведение которой не является предметом споров! А Кристина человек закрытый по своему характеру, ей зачастую тягостно быть в числе обсуждаемых", - пояснил инсайдер.