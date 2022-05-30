Пугачева не поздравила Орбакайте с днем рождения из-за "вынужденной дистанции"

Певица Алла Пугачева не поздравила свою дочь Кристину Орбакайте с днем рождения 25 мая, так как последняя не любит, когда ее обсуждает общественность, сообщил MK.RU близкий к окружению источник.
"У Аллы Борисовны и у Кристины разное отношение к медийному пространству. Алле Борисовне положено быть, что называется, "на слуху" — это часть ее имиджа Примадонны: что за "суперстар", поведение которой не является предметом споров! А Кристина человек закрытый по своему характеру, ей зачастую тягостно быть в числе обсуждаемых", - пояснил инсайдер.
Он подчеркнул, что в отношениях Пугачевой и Орбакайте нет никакого конфликта, это "вынужденная дистанция". Источник заверил: Примадонна наверняка поздравила свою дочь с праздником более приватным способом.
По его мнению, Орбакайте долгое время добивалась того, чтобы ее имя не ассоциировалось с Пугачевой, так как хотела стать самостоятельной творческой единицей. Ранее Орбакайте рассказала, как использовала Владимира Преснякова для раскрутки клипа.