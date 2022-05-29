Лазарев приготовил гуманитарную помощь беженцам Донбасса

Сергей Лазарев отправился в Сергиево-Посадский район Подмосковья. Там певец будет выступать перед беженцами Донбасса, которые размещены в православном центре. Лазарев купил для них стиральные и сушильные машины, теплые пледы, сладости и игрушки для детей, - пишет издание «Слово и Дело».

«Во-первых, безусловно, мы едем поддержать делом, словом. И такое внимание, я думаю, для детей оно сейчас крайне необходимо. Причем не только детям, но и взрослым, безусловно», — рассказал Лазарев.

Лазарев считает, что живое общение с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию очень важно, ведь раньше люди видели артистов только по телевизору. Теперь звезды приезжают лично, чтобы поддержать их.

Артист планирует исполнить несколько песен из своего репертуара, которые особенно нравятся детям.

«Что касается моей программы там, я спою несколько песен. Например, песню «Это все она». Дети очень любят ее – по своим детям знаю. Поэтому уверен, что и детки там обязательно споют со мной».

Дворец культуры Калужского турбинного завода, где на 19 июня запланирован концерт Лазарева, вмещает свыше 1000 зрителей.

Сергей Лазарев планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР.