Лободу в новом образе трудно узнать

Светлана Лобода несколько месяцев не выступала на сцене. Она занималась домом, семьей, благотворительными проектами – словом, концертный макияж был ей ни к чему. И вот результат – на свежей фотографии, которую певица выложила в Телеграм-канале, она выглядит нежной юной девушкой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

У Светланы очень неброская косметика, а волосы заколоты в простой пучок. Артистку, как правило представавшую перед публикой в образе шикарной женщины-вамп, даже трудно узнать с первого взгляда.

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Как сообщила Светлана, она вернулась к музыкальной деятельности и сейчас работает в звукозаписывающей студии, готовит новый проект с оркестром.

По данным «Центральной службы новостей», 39-летняя украинская исполнительница Светлана Лобода призналась поклонникам в том, что не может «привыкнуть к новым реалиям» и «забыть пережитый ужас».