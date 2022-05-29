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29 минут назад

«Я валялся в ногах, плакал»: дочь Хазанова отказала Данко

Ирина Лебедева

В молодости певец Данко был влюблен в дочь знаменитого юмориста Геннадия Хазанова Алису. По его словам, девушка отвечала ему взаимностью. Познакомились молодые люди в Большом театре, где они оба работали. Об этом певец рассказал программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я валялся в ногах, плакал»: дочь Хазанова отказала Данко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пара была вместе четыре года. Однако до свадьбы дело так и не дошло – звездное семейство не было готово к зятю не из их круга, - рассказывает «Радио КП».

«Геннадий Викторович очень хороший человек, ранимый. А мама Алисы — в штыки, она меня сразу возненавидела. Говорила: "Ты кто? Ты ноль"», — вспоминает Данко.

Музыкант уверен, что у них с Алисой были сильные чувства друг к другу., поскольку при таком родительском прессинге они смогли выдержать несколько лет. Но в итоге родители поставили Алисе ультиматум, и все закончилось.

«Я просто валялся в ногах, плакал. Такого больше никогда у меня не было. Но она была непреклонна», — поделился артист.

После расставания с любимой Данко с удвоенной энергией погрузился в творчество. Тогда он записал альбом, который имел большой успех. Певец откровенно признался: он хотел доказать Алисе и ее матери, что он «не говно».

Данко сейчас наконец-то обрел счастье в личной жизни. Вот уже четыре года он живет с Марией Силуяновой и в последнее время даже стал задумываться о свадьбе.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,
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