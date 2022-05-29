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32 минуты назад

Басков заявил о планах открыть собственную киностудию

Газета.Ru

Певец Николай Басков рассказал о намерении открыть собственную киностудию. В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ шоумен признался, что планирует исполнить главную роль в первом проекте.

Басков заявил о планах открыть собственную киностудию
Фото: ТАССТАСС

"У меня есть история об одном знаменитом певце. Это был классический певец. Кроме того, он был еще и разведчиком. Эдакий наш Мата Хари", - раскрыл он сюжет будущего фильма.

Возлюбленную героя сыграет его подруга, актриса Олеся Судзиловская. Кроме того, в творческих планах певца снять российский ремейк голливудской картины "В джазе только девушки", в котором, помимо него, примут участие Олеся Судзиловская и Филипп Киркоров. Басков уточнил, что в его версии будут откровенные сцены.

Ранее Киркоров пошутил над Басковым после его намерений создать аналог "Евровидения".

Шоу-бизнес,Мата Хари,Олеся Судзиловская,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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