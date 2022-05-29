Павел Воля показал родной дом в Пензе

Телеведущий и комедиант Павел Воля в своем Telegram-канале показал подписчикам родной дом в Пензе, в котором жил вместе с родителями до приезда в Москву. Тогда он еще не помышлял о популярности, а готовился стать учителем литературы.
Оказалось, что будущая знаменитость проживала в стандартной панельной многоэтажке, которая с годами ничуть не изменилась.
"Мой дом в Пензе. Здесь я вырос. Все такое же, как и раньше. Только деревья стали выше и машин во дворе стало больше. Спасибо, родной город, за встречу. Поехал в Нижний Новгород. Вечером концерт", - приветливо написал он под фотографией.
В настоящий момент артист выступает с гастролями по городам России, поэтому решил по пути посетить знакомые места в Пензе. Ранее Павел Воля написал приключенческий роман.