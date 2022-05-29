Павел Воля показал родной дом в Пензе

"Мой дом в Пензе. Здесь я вырос. Все такое же, как и раньше. Только деревья стали выше и машин во дворе стало больше. Спасибо, родной город, за встречу. Поехал в Нижний Новгород. Вечером концерт", - приветливо написал он под фотографией.