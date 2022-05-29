В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
55 минут назад

Павел Воля показал родной дом в Пензе

Газета.Ru

Телеведущий и комедиант Павел Воля в своем Telegram-канале показал подписчикам родной дом в Пензе, в котором жил вместе с родителями до приезда в Москву. Тогда он еще не помышлял о популярности, а готовился стать учителем литературы.

Павел Воля показал родной дом в Пензе
Фото: РИА Новости, ТелеграмРИА Новости, Телеграм

Оказалось, что будущая знаменитость проживала в стандартной панельной многоэтажке, которая с годами ничуть не изменилась.

"Мой дом в Пензе. Здесь я вырос. Все такое же, как и раньше. Только деревья стали выше и машин во дворе стало больше. Спасибо, родной город, за встречу. Поехал в Нижний Новгород. Вечером концерт", - приветливо написал он под фотографией.

В настоящий момент артист выступает с гастролями по городам России, поэтому решил по пути посетить знакомые места в Пензе. Ранее Павел Воля написал приключенческий роман.

Шоу-бизнес,Павел Воля,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители