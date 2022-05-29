Песни Макса Барских стали снова доступны для россиян

Ксения Собчак обратила внимание, что треки украинского певца Макса Барских снова доступны российским пользователям. Ранее певец сделал ряд скандальных заявлений на фоне военной спецоперации на Украине. Барских запретил доступ к своей музыке поклонникам из РФ.

Подписчики предположили, что число отчислений от прослушивания его песен вне России слишком маленькое. А деньги не пахнут.

После начала спецоперации на Украине музыкант то критикует Россию, не стесняясь в выражениях, отменяет концерты в нашей стране, отказываясь вернуть деньги за билеты, и якобы перечисляет финансы в поддержку Украины. То примеряет форму ВСУ, а потом вместо воинской службы вдруг решает выступать в США и Европе.