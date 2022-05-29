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1 час назад

Собчак сообщила, что Барских разблокировал контент для россиян

Ирина Лебедева

Ксения Собчак обратила внимание, что треки украинского певца Макса Барских снова доступны российским пользователям. Ранее певец сделал ряд скандальных заявлений на фоне военной спецоперации на Украине. Барских запретил доступ к своей музыке поклонникам из РФ.

Песни Макса Барских стали снова доступны для россиян
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Ранее артист удалял свои песни с российских платформ. Музыка спасет мир или что-то другое?» — написала Ксения в своем Телеграм-канале.

Скандальная новость собрала большое число комментариев.

Подписчики предположили, что число отчислений от прослушивания его песен вне России слишком маленькое. А деньги не пахнут.

Вступивший в ряды ВСУ Макс Барских уехал в США

После начала спецоперации на Украине музыкант то критикует Россию, не стесняясь в выражениях, отменяет концерты в нашей стране, отказываясь вернуть деньги за билеты, и якобы перечисляет финансы в поддержку Украины. То примеряет форму ВСУ, а потом вместо воинской службы вдруг решает выступать в США и Европе.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Ксения Собчак,
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