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15 минут назад

Сына Макаревича хотели назвать в честь кота

Ирина Лебедева

Супруга Андрея Макаревича написала в микроблоге, что едва не назвала сына в честь своего кота. У ее домашнего любимца красивое «человеческое» имя. Но все же на семейном совете было решено, что малыша будут звать Эйтаном, - пишет Газета.ру.

Сына Макаревича хотели назвать в честь кота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Габи — самый разбалованный в мире кот. У него в постоянном доступе четыре вида еды, два вида напитков, к его услугам все горизонтальные поверхности в доме, и все люди у него в услужении. В какой-то момент у меня была идея назвать сына Габи. Мне нравится имя Габриэль...В общем, на второй день обдумывания стало понятно, что с двумя Габи нам не справиться:

- Что купить для Габи?

- Габи поел?

- Где Габи?

- Габичка такой сладкий, хорошенький, красивенький, лучший в мире котик. В общем, хватит нам одного Габи», — сообщила молодая мама.

Эйнат Кляйн 37 лет и это ее первый ребенок. У Андрея Макаревича помимо Эйтана есть трое взрослых детей от предыдущих отношений.

Накануне в Израиле прошел форум, на котором собрались уехавшие из России звезды – Алла Пугачева, Максим Галкин, Борис Гребенщиков и другие, – пишет Teleprogramma.pro. На форуме появился и Андрей Макаревич. Журналисты спросили, когда он вернется на родину. Но певец заявил, что в ближайшее время в Россию точно не собирается. Артист, который долгие годы зарабатывал там деньги, не считает страну хорошей для жизни.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
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