Сына Макаревича хотели назвать в честь кота

«Габи — самый разбалованный в мире кот. У него в постоянном доступе четыре вида еды, два вида напитков, к его услугам все горизонтальные поверхности в доме, и все люди у него в услужении. В какой-то момент у меня была идея назвать сына Габи. Мне нравится имя Габриэль...В общем, на второй день обдумывания стало понятно, что с двумя Габи нам не справиться: