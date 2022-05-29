Сына Макаревича хотели назвать в честь кота

Супруга Андрея Макаревича написала в микроблоге, что едва не назвала сына в честь своего кота. У ее домашнего любимца красивое «человеческое» имя. Но все же на семейном совете было решено, что малыша будут звать Эйтаном, - пишет Газета.ру.
«Габи — самый разбалованный в мире кот. У него в постоянном доступе четыре вида еды, два вида напитков, к его услугам все горизонтальные поверхности в доме, и все люди у него в услужении. В какой-то момент у меня была идея назвать сына Габи. Мне нравится имя Габриэль...В общем, на второй день обдумывания стало понятно, что с двумя Габи нам не справиться:
- Что купить для Габи?
- Габи поел?
- Где Габи?
- Габичка такой сладкий, хорошенький, красивенький, лучший в мире котик. В общем, хватит нам одного Габи», — сообщила молодая мама.
Эйнат Кляйн 37 лет и это ее первый ребенок. У Андрея Макаревича помимо Эйтана есть трое взрослых детей от предыдущих отношений.
Накануне в Израиле прошел форум, на котором собрались уехавшие из России звезды – Алла Пугачева, Максим Галкин, Борис Гребенщиков и другие, – пишет Teleprogramma.pro. На форуме появился и Андрей Макаревич. Журналисты спросили, когда он вернется на родину. Но певец заявил, что в ближайшее время в Россию точно не собирается. Артист, который долгие годы зарабатывал там деньги, не считает страну хорошей для жизни.