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36 минут назад

Девушке Шаляпина не нравится сравнение с его прошлой женой

Ирина Лебедева

Прохор Шаляпин, не так давно похоронивший супругу, представил публике свою новую девушку. С Ольгой Сан они были знакомы и ранее, но, по словам Прохора, чувства пришли совсем недавно.

Девушке Шаляпина не нравится сравнение с его прошлой женой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ольга занимается организацией фэшн-мероприятий, а также ведет передачи на телевидении и радио. И она значительно моложе его предыдущих подруг и супруг, - информирует СтарХит.

Прохор рассказывает, что Ольга помогла ему выйти из депрессии после неожиданной смерти супруги, а также считает подарком судьбы то, что она так похожа на покойную Татьяну Клаудию Дэвис.

«Честно говоря, я очень тяжело пережил эту утрату. Мы не знаем, сколько каждому из нас отмерено. Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может по характеру, может внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями», - сообщил певец.

Сама же Ольга далеко не в восторге от столь частого упоминания усопшей.

«Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», - констатирует девушка.

Как выяснили журналисты, Ольга Сан — модель, ей 35 лет и в 2020-м она стала обладательницей титула «Миссис Россия — Вселенная».

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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