Девушке Шаляпина не нравится сравнение с его прошлой женой

«Честно говоря, я очень тяжело пережил эту утрату. Мы не знаем, сколько каждому из нас отмерено. Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может по характеру, может внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями», - сообщил певец.