Экс-продюсер Валерия Меладзе назвал причину его ухода из шоу-бизнеса

Российский исполнитель Валерий Меладзе не так давно сообщил, что желает покинуть шоу-бизнес, чтобы вернуться к своей прежней профессии. Ким Брейтбург – бывший продюсер певца объяснил, с чем связано данное решение артиста.

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По словам Брейтбурга, Валерий является импульсивным человеком. Есть вероятность, что он сказал или сделал что-то пол влиянием эмоций, и не подумал о возможных последствиях.