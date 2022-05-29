Экс-продюсер Валерия Меладзе назвал причину его ухода из шоу-бизнеса

Российский исполнитель Валерий Меладзе не так давно сообщил, что желает покинуть шоу-бизнес, чтобы вернуться к своей прежней профессии. Ким Брейтбург – бывший продюсер певца объяснил, с чем связано данное решение артиста.
По словам Брейтбурга, Валерий является импульсивным человеком. Есть вероятность, что он сказал или сделал что-то пол влиянием эмоций, и не подумал о возможных последствиях.
Брейтбург уверен, что заявление Меладзе о решении покинуть шоу-бизнес также было принято под влиянием эмоций.