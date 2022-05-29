«Меня лишили комфорта»: Зверев думает о переезде

Сергей Зверев в шоке и думает о переезде. Сначала он воевал с коммунальными службами, теперь страдает от шумных соседей. Стилист пожаловался журналистам «Комсомольской Правды», что его среда обитания уже не будет прежней.

Он вспомнил свой конфликт с коммунальщиками. Ранее в холле подъезда дома на Тверской-Ямской, где он живет, было уютно. Там стояла мебель, висели зеркало и бра. Но однажды коммунальные службы все это вывезли. Зверев вынес историю за рамки подъезда – рассказал об этом СМИ.

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«Сейчас наша парадная напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию - что-то страшное, обшарпанное, жуткое», - сообщил он.

После этого заявления в подъезде сделали ремонт, который ранее, по словам Сергея «даже не светил».

«Строители наконец-таки замазали и дырку в стене, которая меня раздражала, и все красиво покрасили. И так, видимо, испугались из-за моей критики, что потом и ко мне стали стучаться – мол, не надо ли в моей квартире что-то подлатать, ремонт сделать», - констатирует поющий стилист.

Но, если на коммунальщиков нашлась управа, то с шумными соседями, любящими чистоту, дело обстоит сложнее. Они не нарушают никаких законов, а проблемы со сном у Зверева их не особенно волнуют. Соседка, к примеру, наводит порядок по утрам, когда Сергей еще спит.

«У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра. Раньше я мог в этой квартире и стихи писать, и высыпаться нормально, а теперь меня лишили комфорта», — пожаловался Зверев.

Звездный стилист всерьез задумался о смене апартаментов.

Зверев рассказал, что сам за эти три месяца ни разу даже не подумал об отъезде из России.