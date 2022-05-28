Певец Данко записал Волочкову в предатели

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) рассказал в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион», как он относится к балерине Анастасии Волочковой.

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По его словам, Волочкова является «предателем», которая «опорочила балет».

«Никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — сказал исполнитель.

Недавно Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее депортировали с отдыха на частном острове в Турции.