В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Певец Данко записал Анастасию Волочкову в предатели

Газета.Ru

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) рассказал в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион», как он относится к балерине Анастасии Волочковой.

Певец Данко записал Волочкову в предатели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Волочкова является «предателем», которая «опорочила балет».

«Никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — сказал исполнитель.

Недавно Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее депортировали с отдыха на частном острове в Турции.

На частном острове в Турции балерина провела около недели. Все это время она активно делилась с подписчиками кадрами с отдыха. По словам артистки, место для отпуска арендовал ее новый возлюбленный-иностранец. Она назвала своего избранника «красивым, сексуальным и достойным» человеком.

Шоу-бизнес,Александр Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители