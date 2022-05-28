Певец Данко записал Волочкову в предатели

Певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) рассказал в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион», как он относится к балерине Анастасии Волочковой.
По его словам, Волочкова является «предателем», которая «опорочила балет».
«Никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — сказал исполнитель.
Недавно Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее депортировали с отдыха на частном острове в Турции.
На частном острове в Турции балерина провела около недели. Все это время она активно делилась с подписчиками кадрами с отдыха. По словам артистки, место для отпуска арендовал ее новый возлюбленный-иностранец. Она назвала своего избранника «красивым, сексуальным и достойным» человеком.