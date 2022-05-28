Пригожин поддержал идею Шукшиной о закрытии скандальных ток-шоу

«Я бы показывал часто, например, такие программы как Андрей Фурсов — профессиональнейший историк. Либо Татьяна Черниговская. Это польза для людей, для нас, в том числе! Мы всегда воспитывались на добре, когда в России даже показывали индийские фильмы или итальянские — мы воспитывались на добре. Воспитывались на каких-то ценностях, на понятии справедливости, порядочности», - считает Пригожин.