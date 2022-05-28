Пригожин поддержал идею Шукшиной о закрытии скандальных ток-шоу

Иосиф Пригожин выступил с поддержкой Марии Шукшиной, которая ранее требовала прекратить трансляцию ряда развлекательных программ. Шукшина призывала отказаться от «помойных» шоу, контент которых не вписывается в этические нормы.
«Вот эти все порождения «ДОМ-2», ублюдническое — развратило молодежь. Грязное белье в эфире телеканалов, конечно, кошмар. Безобразие. Это дает рейтинги, дает цифры, гавканье на телеканалах. Сидят в ток-шоу, кости перемывают, просто стыдобище», — заявил продюсер.
Как пишет СтарХит, Пригожин предлагает вместо подобного контента давать на ТВ патриотические передачи. Не перегибать палку, а просто сделать упор на российскую культуру, семейные ценности, любовь к Родине, уважение друг к другу.
«Я бы показывал часто, например, такие программы как Андрей Фурсов — профессиональнейший историк. Либо Татьяна Черниговская. Это польза для людей, для нас, в том числе! Мы всегда воспитывались на добре, когда в России даже показывали индийские фильмы или итальянские — мы воспитывались на добре. Воспитывались на каких-то ценностях, на понятии справедливости, порядочности», - считает Пригожин.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал действия и высказывания певицы Наргиз Закировой. По его мнению, артистке не стоит «плевать в колодец», благодаря которому у нее были концерты. Об этом пишет Life.