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1 час назад

Пригожин поддержал идею Шукшиной о закрытии скандальных ток-шоу

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин выступил с поддержкой Марии Шукшиной, которая ранее требовала прекратить трансляцию ряда развлекательных программ. Шукшина призывала отказаться от «помойных» шоу, контент которых не вписывается в этические нормы.

Пригожин поддержал идею Шукшиной о закрытии скандальных ток-шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот эти все порождения «ДОМ-2», ублюдническое — развратило молодежь. Грязное белье в эфире телеканалов, конечно, кошмар. Безобразие. Это дает рейтинги, дает цифры, гавканье на телеканалах. Сидят в ток-шоу, кости перемывают, просто стыдобище», — заявил продюсер.

Как пишет СтарХит, Пригожин предлагает вместо подобного контента давать на ТВ патриотические передачи. Не перегибать палку, а просто сделать упор на российскую культуру, семейные ценности, любовь к Родине, уважение друг к другу.

«Я бы показывал часто, например, такие программы как Андрей Фурсов — профессиональнейший историк. Либо Татьяна Черниговская. Это польза для людей, для нас, в том числе! Мы всегда воспитывались на добре, когда в России даже показывали индийские фильмы или итальянские — мы воспитывались на добре. Воспитывались на каких-то ценностях, на понятии справедливости, порядочности», - считает Пригожин.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал действия и высказывания певицы Наргиз Закировой. По его мнению, артистке не стоит «плевать в колодец», благодаря которому у нее были концерты. Об этом пишет Life.

Шоу-бизнес,Татьяна Черниговская,Андрей Фурсов,Иосиф Пригожин,Мария Шукшина,
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