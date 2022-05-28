Лазарев возмущен курсом Запада на отмену русской культуры

Певец, представитель России на Евровидении в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев резко осудил западные государства за стремление сделать невозможным для их граждан доступ к российским культурным ценностям.
«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное ЗАЧЕМ? Кому от этого будет хорошо?» - написал Сергей в Telegram-канале.
Дворец культуры Калужского турбинного завода, где на 19 июня запланирован концерт Лазарева, вмещает свыше 1000 зрителей.
Сергей Лазарев планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР.
Билеты для них будут бесплатными. Исполнитель хочет таким образом поддержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - пишет СтарХит.