Лазарев возмущен курсом Запада на отмену русской культуры

«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное ЗАЧЕМ? Кому от этого будет хорошо?» - написал Сергей в Telegram-канале.