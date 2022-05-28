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28 минут назад

Лазарев возмущен курсом Запада на отмену русской культуры

Ирина Лебедева

Певец, представитель России на Евровидении в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев резко осудил западные государства за стремление сделать невозможным для их граждан доступ к российским культурным ценностям.

Лазарев возмущен курсом Запада на отмену русской культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?! Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное ЗАЧЕМ? Кому от этого будет хорошо?» - написал Сергей в Telegram-канале.

Дворец культуры Калужского турбинного завода, где на 19 июня запланирован концерт Лазарева, вмещает свыше 1000 зрителей.

Сергей Лазарев планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР.

Билеты для них будут бесплатными. Исполнитель хочет таким образом поддержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - пишет СтарХит.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,КТЗ,
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