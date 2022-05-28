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1 час назад

Штурм обвинили в воровстве

Ирина Лебедева

Наталья Штурм призналась, что ее поставила в ужасное положение близкая подруга Татьяна. Она обвинила певицу в краже украшения. Штурм даже подверглась полицейскому обыску.

Штурм обвинили в воровстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Сочи я потеряла одно ее колечко. Взамен я написала ей расписку отдать свои дорогие украшения. Теперь Татьяна обвинила меня в краже ее кольца», — рассказала звезда.

Штурм считает, что Татьяна воспользовалась предлогом, чтобы отомстить, - пишет «Радио КП»

«Это стопроцентная месть за то, что я на похоронах ее мужа сказала, что он всегда занимался ее сыном, а она его использовала и выкинула как ненужную вещь», — призналась артистка.

Ранее певица Наталья Штурм заявила, что не видит смысла в эмиграции. Об этом артистка написала в своем Тelegram-канале.

Штурм не понимает, зачем российские артисты покидают родину. По словам знаменитости, в этом нет никакого смысла.

«Удобно устроиться как планктон уже не получится. Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они ни переехали, волна цунами вас все равно накроет»,- высказалась певица.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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