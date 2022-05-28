Штурм обвинили в воровстве

Наталья Штурм призналась, что ее поставила в ужасное положение близкая подруга Татьяна. Она обвинила певицу в краже украшения. Штурм даже подверглась полицейскому обыску.
«В Сочи я потеряла одно ее колечко. Взамен я написала ей расписку отдать свои дорогие украшения. Теперь Татьяна обвинила меня в краже ее кольца», — рассказала звезда.
Штурм считает, что Татьяна воспользовалась предлогом, чтобы отомстить, - пишет «Радио КП»
«Это стопроцентная месть за то, что я на похоронах ее мужа сказала, что он всегда занимался ее сыном, а она его использовала и выкинула как ненужную вещь», — призналась артистка.
Ранее певица Наталья Штурм заявила, что не видит смысла в эмиграции. Об этом артистка написала в своем Тelegram-канале.
Штурм не понимает, зачем российские артисты покидают родину. По словам знаменитости, в этом нет никакого смысла.
«Удобно устроиться как планктон уже не получится. Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они ни переехали, волна цунами вас все равно накроет»,- высказалась певица.