Собчак высказалась об использовании своей фамилии ради выгоды

Российская телеведущая, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что чувствует себя свободным человеком и делает то, что считает правильным. Так она прокомментировала предположение об использовании своей фамилии ради получения выгоды.

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Собчак отметила, что некий пользователь Telegram задал ей вопрос, как часто ей «все сходит с рук» благодаря ее фамилии (отец журналистки — бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мать — сенатор Людмила Нарусова — прим. «Ленты.ру»).

«Не очень понимаю, что именно мне сходит с рук. Я никогда своей фамилией не злоупотребляю», — ответила она.

Журналистка подчеркнула, что никогда не хотела, чтобы к ней относились по-особенному из-за ее фамилии. По ее словам, она делает то, что считает правильным, и не идет на компромиссы с совестью.

«Что значит: все сходит с рук? А что мне сходит с рук? Что такого я делаю? Что я делаю такого ужасного или криминального, что мне не должно сходить с рук?» — задалась вопросом Собчак.

Знаменитость также добавила, что ощущает себя свободным человеком, однако, по ее мнению, это не связано с ее фамилией.