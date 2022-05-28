Манижа высказалась об определении «настоящий москвич»

Она рассказала, что переехала из Душанбе в Москву еще ребенком. Будущая артистка жила в районе Строгино, где ходила в детский сад и школу. Там у нее появилось множество друзей и знакомых. Позже она поступила в РГГУ и много времени проводила в окрестностях станции метро «Новослободская». Сейчас Манижа живет за городом и редко выезжает в Москву.