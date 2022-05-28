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1 час назад

Манижа высказалась об определении «настоящий москвич»

Мослентаиещё 1

Уроженка Таджикистана, российская певица Манижа в интервью «Москвич Mag» высказалась об определении «настоящий москвич».

Манижа высказалась об определении «настоящий москвич»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она рассказала, что переехала из Душанбе в Москву еще ребенком. Будущая артистка жила в районе Строгино, где ходила в детский сад и школу. Там у нее появилось множество друзей и знакомых. Позже она поступила в РГГУ и много времени проводила в окрестностях станции метро «Новослободская». Сейчас Манижа живет за городом и редко выезжает в Москву.

Отвечая на вопрос, кто для нее «настоящий москвич», девушка отметила, что не любит «вешать лейблы» на людей.

«Для меня не существует таких понятий, как "москвич", "таджик", "восточная девушка". Для меня есть только одно определение: человечность», — объяснила она.

В заключение она пожелала городу развития инклюзивных такси для людей с особенностями, чтобы жить в мегаполисе им было удобнее и комфортнее.

Ранее режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объяснил исчезновение коренных москвичей.

Шоу-бизнес,Юрий Грымов,
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