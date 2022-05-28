Малышева рассказала о быстром исцелении в собственной клинике

«На МРТ увидели отек по гребню подвздошной кости и с помощью рентгена мне сделали инъекцию в центр боли — место прикрепления малой и большой ягодичной мышцы. Вполне терпимо, только после укола начала чувствовать онемение. Но потом боль прошла. На левую ногу теперь могу спокойно вставать, приседать. Да я не то, что могу нормально ходить, а практически бегу. Спасибо, ребята, целую вас», - написала теледоктор.