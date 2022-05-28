Малышева рассказала о быстром исцелении в собственной клинике

Елена Малышева в микроблоге рассказала, как ей самой пришлось обратиться за помощью к докторам собственной клиники.
Из-за боли в подвздошной области телеведущая едва могла ходить. Специалисты отправили Малышеву на обследование, поставили диагноз – бурсит (воспаление суставной сумки) и назначили лечение, которое дало быстрый результат, - сообщает Газета.ру.
«На МРТ увидели отек по гребню подвздошной кости и с помощью рентгена мне сделали инъекцию в центр боли — место прикрепления малой и большой ягодичной мышцы. Вполне терпимо, только после укола начала чувствовать онемение. Но потом боль прошла. На левую ногу теперь могу спокойно вставать, приседать. Да я не то, что могу нормально ходить, а практически бегу. Спасибо, ребята, целую вас», - написала теледоктор.
Способ диагностики и метод лечения повышенного холестерина назвала в своем Telegram-канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.
Первое, что по словам специалиста нужно сделать — пройти ультразвуковое исследование сосудов. В зависимости от результатов исследования врачи для снижения уровня холестерина могут назначить препараты — статины. При этом важно принимать лекарства именно вечером, так как холестерин вырабатывается обычно ночью.