Бородина вкладывается в зарубежную недвижимость

Ксения Бородина решила обеспечить семью недвижимостью за рубежом. Недавно телеведущая купила жилье в Дубае. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков о последних дорогих приобретениях.
«Вчера подписала все документы на покупку квартиры в Дубай», - призналась Ксения.
Правда, видеоэкскурсия по апартаментам будет еще не скоро. Жилой комплекс, в котором телеведущая владеет квадратными метрами, еще только строится.
«Я купила на стадии котлована, поэтому не скоро», — пояснила Бородина.
Также ранее она сообщала в микроблоге, что в скоро полетит в Турцию, чтобы присмотреть квартиру и там.
«Поеду в начале июня смотреть объекты», - сказала телеведущая.
Бородину неоднократно ловили за превышением скорости. Только с начала года у нее уже есть 77 штрафов, большинство из которых за превышение скорости, за 2021 год на счету телеведущей числится 467 нарушений, за 2020 — 388. Также Бородиной приходили письма о несоблюдении знаков и нелегальной парковке. Общая сумма всех штрафов составила 96 тысяч рублей, разузнали в «КП».