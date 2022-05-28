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40 минут назад

Бородина вкладывается в зарубежную недвижимость

Ирина Лебедева

Ксения Бородина решила обеспечить семью недвижимостью за рубежом. Недавно телеведущая купила жилье в Дубае. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков о последних дорогих приобретениях.

Бородина вкладывается в зарубежную недвижимость
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Вчера подписала все документы на покупку квартиры в Дубай», - призналась Ксения.

Правда, видеоэкскурсия по апартаментам будет еще не скоро. Жилой комплекс, в котором телеведущая владеет квадратными метрами, еще только строится.

«Я купила на стадии котлована, поэтому не скоро», — пояснила Бородина.

Также ранее она сообщала в микроблоге, что в скоро полетит в Турцию, чтобы присмотреть квартиру и там.

«Поеду в начале июня смотреть объекты», - сказала телеведущая.

Бородину неоднократно ловили за превышением скорости. Только с начала года у нее уже есть 77 штрафов, большинство из которых за превышение скорости, за 2021 год на счету телеведущей числится 467 нарушений, за 2020 — 388. Также Бородиной приходили письма о несоблюдении знаков и нелегальной парковке. Общая сумма всех штрафов составила 96 тысяч рублей, разузнали в «КП».

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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