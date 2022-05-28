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10 минут назад

Киркоров предложил отправить Бузову на «Евровидение»

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров предложил телеведущей и певице Ольге Бузовой выступить на песенном конкурсе «Евровидение» от Сан-Марино. Об этом сообщает Пятый канал.

Киркоров предложил отправить Бузову на «Евровидение»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров не раз продюсировал номера участников песенного конкурса, в том числе номера Молдавии, Украины и Белоруссии. Он отметил, что Сан-Марино ни разу не занимало почетных мест в турнирной таблице, и Бузова могла бы исправить эту ситуацию, если бы страна отправила ее на конкурс.

«На мой взгляд, пока свободна Сан-Марино, ты вполне могла стать ее представительницей и достойно представить страну», — обратился артист к Бузовой.

На последнем «Евровидении» победили представители Украины — группа Kalush Orchestra c песней Stefania. В финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине, украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и конкретно заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия и Белоруссия в 2022 году не приняли участие в песенном конкурсе. 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил о запрете для России участвовать в «Евровидении» из-за ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что ее участие в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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