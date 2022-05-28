Обнародовано имя девятого мужа Анастасии

Певица Анастасия решила вновь выйти замуж. Это девятый брак 56-летней звезды. На этот раз она решила воссоединиться с бывшим супругом Владимиром Зиминым. Когда-то их брак распался из-за романа Анастасии с певцом Юлианом. Коллеги по цеху даже сходили в загс, но смогли прожить вместе лишь несколько месяцев.

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Будучи гостьей шоу на федеральном телеканале, исполнительница рассказала, что с Юлианом они не ужились из-за «говнистых характеров». По ее словам, молодой супруг начал указывать, как ей жить, активно давать ненужные советы, и в итоге пара быстро рассталась. Об этом пишет 5 Канал.

Переосмыслив свои чувства, Анастасия решила вернуться к бывшему супругу. Владимир был рад, что беглянка вернулась к нему.

«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились», — сообщила певица.

Когда-то певица Анастасия имела бешеную популярность. Ее даже называли преемницей Аллы Пугачевой. Однако в какой-то момент она стала меньше появляться на публике. Кстати, родные бывшего мужа знаменитости утверждают, что певец Юлиан развелся с Анастасией из-за ее любви к спиртному.

Около месяца назад женщина все-таки ответила на слухи об алкоголизме на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»: