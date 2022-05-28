В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
21 минуту назад

Обнародовано имя девятого мужа Анастасии

Ирина Лебедева

Певица Анастасия решила вновь выйти замуж. Это девятый брак 56-летней звезды. На этот раз она решила воссоединиться с бывшим супругом Владимиром Зиминым. Когда-то их брак распался из-за романа Анастасии с певцом Юлианом. Коллеги по цеху даже сходили в загс, но смогли прожить вместе лишь несколько месяцев.

Обнародовано имя девятого мужа Анастасии
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Будучи гостьей шоу на федеральном телеканале, исполнительница рассказала, что с Юлианом они не ужились из-за «говнистых характеров». По ее словам, молодой супруг начал указывать, как ей жить, активно давать ненужные советы, и в итоге пара быстро рассталась. Об этом пишет 5 Канал.

Переосмыслив свои чувства, Анастасия решила вернуться к бывшему супругу. Владимир был рад, что беглянка вернулась к нему.

«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились», — сообщила певица.

Когда-то певица Анастасия имела бешеную популярность. Ее даже называли преемницей Аллы Пугачевой. Однако в какой-то момент она стала меньше появляться на публике. Кстати, родные бывшего мужа знаменитости утверждают, что певец Юлиан развелся с Анастасией из-за ее любви к спиртному.

Около месяца назад женщина все-таки ответила на слухи об алкоголизме на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»:

«Я очень люблю красное вино. Но вряд ли вообще кто-то в жизни видел Анастасию на сцене не пьяную, а хотя бы поддатую. Никто и никогда», – заявила певица.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители