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38 минут назад

Сын Бари Алибасова рассказал о седьмой жене шоумена

Ирина Лебедева

Сын известного шоумена Бари Алибасова пожаловался журналистам, что отец, собравшийся жениться в седьмой раз, не пригласил его на свадьбу. Правда, новость эту наследник Бари Каримовича узнал из «третьих уст», так что пока не может со стопроцентной уверенностью говорить, что она не является фейком, пишет 5 Канал.

Сын Бари Алибасова рассказал о седьмой жене шоумена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем не менее, Бари-младший не возражает против новой мачехи. Елена – сиделка, родом из Донецка, очень хорошо ухаживает за его отцом, буквально вернула пожилого артиста к жизни. Именно он и нанимал ее в свое время на работу.

«Если у них действительно свадьба, то я мало того, что родственник, я еще и сваха самая настоящая, поэтому, если у них свадьба, а сваху не пригласили, мне очень обидно», — сказал Алибасов-младший.

Сын музыканта считает, что Алибасов и его няня – идеальная пара, поскольку его отцу требуется супруга заботливая, с железным характером и без особых амбиций.

«Лена его выходила, и Лену я очень люблю, чуть ли ни как свою вторую маму, потому что она классная», - признался предприниматель.

Одной из самых запоминающихся историй стал брак с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Их союз продержался около двух лет и закончился публичным дележом московской квартиры. Судебные дрязги не самым лучшим образом сказались на здоровье Алибасова, однако это не помешало ему вновь задуматься о женитьбе.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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