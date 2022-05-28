Сын Бари Алибасова рассказал о седьмой жене шоумена

Сын известного шоумена Бари Алибасова пожаловался журналистам, что отец, собравшийся жениться в седьмой раз, не пригласил его на свадьбу. Правда, новость эту наследник Бари Каримовича узнал из «третьих уст», так что пока не может со стопроцентной уверенностью говорить, что она не является фейком, пишет 5 Канал.

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Тем не менее, Бари-младший не возражает против новой мачехи. Елена – сиделка, родом из Донецка, очень хорошо ухаживает за его отцом, буквально вернула пожилого артиста к жизни. Именно он и нанимал ее в свое время на работу.

«Если у них действительно свадьба, то я мало того, что родственник, я еще и сваха самая настоящая, поэтому, если у них свадьба, а сваху не пригласили, мне очень обидно», — сказал Алибасов-младший.

Сын музыканта считает, что Алибасов и его няня – идеальная пара, поскольку его отцу требуется супруга заботливая, с железным характером и без особых амбиций.

«Лена его выходила, и Лену я очень люблю, чуть ли ни как свою вторую маму, потому что она классная», - признался предприниматель.