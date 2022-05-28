Джонни Депп сообщил о романтических чувствах к «возвышенной» россиянке

Джонни Депп последние месяцы проходит судебную тяжбу с бывшей супругой Эмбер Херд. Во время одного из заседаний адвокат актрисы предъявил суду доказательства романа Деппа с некой молодой россиянкой, пишет газета New York Post.
Речь идет о коротком письме 2016 года, которое звезда «Пиратов Карибского моря» отправил своему экс-агенту Кристиану Карино. В сообщении Джонни попросил помощника отыскать переписку, которая изобличила бы Эмбер в неверности, а именно — в связи с американским предпринимателем Илоном Маском.
«Я встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее (Эмбер Херд) и в перчатке не трону», — говорится в сообщении, якобы написанном актером.
Имя таинственной россиянки не разглашалось. Однако в 2019 году в СМИ появились слухи, что Джонни Депп связан романтическими отношениями с танцовщицей из России Полиной Глен.