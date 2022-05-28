Джонни Депп сообщил о романтических чувствах к «возвышенной» россиянке

«Я встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее (Эмбер Херд) и в перчатке не трону», — говорится в сообщении, якобы написанном актером.