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10 часов назад

Катя Гордон рассказала, кто будет крестной матерью ее ребенка

Вечерняя Москва

Лера Кудрявцева станет крестной мамой ребенка Екатерины Гордон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известная российская телеведущая, правозащитница и певица Катя Гордон в минувшую пятницу, 27 мая, рассказала, что крестной матерью ее ребенка будет коллега знаменитости Лера Кудрявцева. Они давно являются подругами.

В настоящее время звезда находится на четвертом месяце беременности, ожидая ребенка от законного супруга Виктора Хархалиса. Для известного специалиста в области юриспруденции это будет уже третий ребенок.

Несмотря на серьезный срок, Гордон продолжает посещать разные страны и заниматься своими делами, пишет портал StarHit. PR-менеджер Хархалиса Андрей Карпов сообщил, что супруга юриста и Кудрявцева недавно встретились и договорились о крестном материнстве телеведущей. Собеседник издания подчеркнул, что беременность правозащитницы протекает благоприятно.

В середине мая находящаяся в интересном положении Гордон отреагировала на новость о венчании ее бывшего супруга Александра Гордона с новой женой, которая на 38 лет его моложе. По ее мнению, проблемы в паре могут возникнуть не из-за разницы в возрасте, а по причине нездоровых привычек телеведущего.

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