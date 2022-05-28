Лера Кудрявцева станет крестной мамой ребенка Екатерины Гордон

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Известная российская телеведущая, правозащитница и певица Катя Гордон в минувшую пятницу, 27 мая, рассказала, что крестной матерью ее ребенка будет коллега знаменитости Лера Кудрявцева. Они давно являются подругами.

В настоящее время звезда находится на четвертом месяце беременности, ожидая ребенка от законного супруга Виктора Хархалиса. Для известного специалиста в области юриспруденции это будет уже третий ребенок.

Несмотря на серьезный срок, Гордон продолжает посещать разные страны и заниматься своими делами, пишет портал StarHit. PR-менеджер Хархалиса Андрей Карпов сообщил, что супруга юриста и Кудрявцева недавно встретились и договорились о крестном материнстве телеведущей. Собеседник издания подчеркнул, что беременность правозащитницы протекает благоприятно.