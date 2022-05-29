Литвинова рассказала, за какого футболиста болела в финале Лиги чемпионов

Актриса Рената Литвинова поделилась с подписчиками в Telegram-канале своими впечатлениями от финала Лиги чемпионов УЕФА-2022. Она призналась, что во время футбольного матча была в восхищении от игры вратаря Тибо Куртуа из клуба "Реал Мадрид".
"Болела за "Реал Мадрид". Вратарь Куртуа спас команду сто раз - главный в сегодняшней победе. Париж трясет с утра от болельщиков "Ливерпуля" и "Реала", - восторженно сообщила звезда "Мне не больно".
Также она поделилась размышлениями о завершившемся накануне Каннском кинофестивале. Литвинова не назвала своего фаворита среди участников и обратилась с вопросом к поклонникам, какие темы фильмов будут актуальны в следующем году.
"И закончился Каннский кинофестиваль. О чем будут фильмы в следующем году: о вечном или о сейчас, когда весь мир "против русских", - написала она в раздумьях. Ранее Литвинова сравнила моделей на показе Balenciaga с пришельцами.