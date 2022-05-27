Данко рассказал, как потерял девственность с Верой Сотниковой

Певец Данко стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и откровенно рассказал телеведущей о своей личной жизни.

В частности, музыкант поведал о своем первом серьезном романе – с актрисой Верой Сотниковой. Молодые люди познакомились в метро. Данко тогда было 19 лет, а Сотниковой – 28. Актриса первая подошла знакомиться и дала юноше свой номер телефона.

«Да, она была вообще моя первая», — заявил музыкант.

Данко и Вера Сотникова два года прожили в коммунальной квартире и были очень счастливы. Певец до сих пор с теплотой вспоминает свою первую возлюбленную.

«Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!» - признался он.