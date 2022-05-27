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41 минуту назад

Данко рассказал, как потерял девственность с Верой Сотниковой

Вероника Полынина

Певец Данко стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и откровенно рассказал телеведущей о своей личной жизни.

Данко рассказал, как потерял девственность с Верой Сотниковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, музыкант поведал о своем первом серьезном романе – с актрисой Верой Сотниковой. Молодые люди познакомились в метро. Данко тогда было 19 лет, а Сотниковой – 28. Актриса первая подошла знакомиться и дала юноше свой номер телефона.

«Да, она была вообще моя первая», — заявил музыкант.

Данко и Вера Сотникова два года прожили в коммунальной квартире и были очень счастливы. Певец до сих пор с теплотой вспоминает свою первую возлюбленную.

«Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!» - признался он.

По словам Данко, он тяжело переживал расставание, но сейчас понимает, что решение о разрыве было правильным.

Шоу-бизнес,Вера Сотникова,Лера Кудрявцева,
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