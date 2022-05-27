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57 минут назад

Показ Премии RU.TV впервые пройдет на уличных экранах российских городов

Елена Прошина

Трансляция Премии RU.TV впервые пройдет на уличных экранах. Как сообщает «7дней.ru», 28 мая прямой эфир будет вестись в Москве и ряде регионов России.

Премию RU.TV можно посмотреть на уличных экранах российских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медиафасады MAER уже установлены на наиболее оживленных улицах городов-милионников. По предварительным оценкам, дополнительная аудитория, которая будет смотреть Премию RU.TV на экранах в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Волгограде и Челябинске, составит более 5 млн человек.

«Мы создали новое медиа, которое пользуется популярностью у российских брендов. Трансляция русской музыкальной Премии телеканала RU.TV на крупноформатных экранах — интересный пример работы нашего коммуникационного канала», — заявил владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.

Отмечается, что коллаборация RU.TV и MAER — еще один шаг в сторону интеграции разных каналов коммуникации, а для россиян это станет отличной возможностью увидеть яркое, грандиозное шоу.

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