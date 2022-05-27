Премию RU.TV можно посмотреть на уличных экранах российских городов

Трансляция Премии RU.TV впервые пройдет на уличных экранах. Как сообщает «7дней.ru», 28 мая прямой эфир будет вестись в Москве и ряде регионов России.

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Медиафасады MAER уже установлены на наиболее оживленных улицах городов-милионников. По предварительным оценкам, дополнительная аудитория, которая будет смотреть Премию RU.TV на экранах в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Волгограде и Челябинске, составит более 5 млн человек.

«Мы создали новое медиа, которое пользуется популярностью у российских брендов. Трансляция русской музыкальной Премии телеканала RU.TV на крупноформатных экранах — интересный пример работы нашего коммуникационного канала», — заявил владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.