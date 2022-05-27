Суд Деппа и Херд: появились доказательства романа актера с россиянкой

Во время суда голливудского актера Джонни Деппа и его супруги Эмбер Херд нашлось доказательство отношений звезды «Пиратов Карибского моря» с россиянкой. Об этом сообщает New York Post.

На очередных слушаниях в американском городе Фэрфаксе адвокат Херд зачитал сообщение, которое в 2016 году Депп посылал своему бывшему агенту Кристиану Карино. Депп просил Карино переслать ему сообщения, доказывавшие связь Херд с предпринимателем Илоном Маском, и обещал, что суд с женщиной станет для нее мировым унижением.

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«Я встретил одну возвышенную маленькую русскую... И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону», — писап Депп.

О какой именно девушке идет речь, неизвестно.

В 2019 году таблоиды сообщали об отношениях Деппа с танцовщицей из России Полиной Глен.

В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.

Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.

Разбор по мотивам судебного следствия

Весь мир, затаив дыхание, следит за судебным процессом, где Джонни Депп надеется доказать, что бывшая жена Эмбер Херд публично его оклеветала, обвинив в домашнем насилии.

Суд превратился в настоящее шоу. Там уже были: фанатки с альпаками, психиатр, определяющий уровень интеллекта человека по его фильмографии, поклонница, утверждающая, что Депп — отец ее ребенка, охранники супругов с откровениями про какашки в постели, бывшие партнерши Джонни по предыдущим длительным отношениям, различные эксперты и свидетели с обеих сторон. Не хватает только Илона Маска, но ходят упорные слухи, что и он будет.

Особого внимания заслуживают показания семейного психотерапевта бывших супругов: она заявила, что отношения между Деппом и Херд имели черты взаимного насилия. Многие поклонники актера восприняли это, как доказательство его невиновности.

Что произошло: история любви и разрыва

В 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник» известный актер Джонни Депп познакомился с молоденькой актрисой Эмбер Херд. В 2011 у них завязался роман. Джонни был безмерно увлечен: расстался с матерью своих детей Ванессой Паради, давал многочисленные интервью, в которых рассказывал, как он счастлив и как прекрасна его новая подруга, а в 2014 году сделал женщине предложение руки и сердца. Камнем с того обручального колечка можно было бы потопить Титаник!

Пара зарегистрировала отношения 3 февраля 2015 года, но брак просуществовал недолго — всего чуть больше года. В мае 2016 Депп и Херд расстались по инициативе Эмбер. Актриса назвала в качестве причины разрыва «непримиримые разногласия». Она получила охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней, и обвинила актера в домашнем насилии. Был суд, но он закончился тем, что Херд отозвала свой иск, и стороны пошли на мировую. Актер выплатил бывшей жене отступные в размере семи миллионов долларов. Эмбер Херд пожертвовала их на благотворительность (она так сказала, но позже выяснилось, что пожертвовала не все).

В 2018 году Эмбер написала колонку для The Washington Post в которой рассказывала о том, как общество относится к женщинам, пережившим домашнее насилие. В частности, она написала о себе и своем опыте. В статье есть фраза: «Два года назад, я стала публичной фигурой, пережившей домашнее насилие, и ощутила всю силу гнева нашего общества на женщин, которые рассказывают о том, что с ними случилось». Самого Джонни Деппа она в этой колонке ни разу не упоминает по имени.

Однако Депп счел, что именно эта статья ответственна за то, что его карьера пошла на спад: с ним отказались сотрудничать несколько студий, его «попросили» с роли Грин-де-Вальда в франшизе «Фантастические твари», вообще предложений о съемках стало значительно меньше.

В 2019 году актер подал иск против Херд, в котором потребовал от нее возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Депп в своем заявлении отрицал свою вину в домашнем насилии над бывшей супругой, а также называл ее «не жертвой, а преступницей». Именно суд по этому делу идет сейчас.

В 2020 Депп судился с издательской группой News Group Newspapers, которая владеет газетой The Sun. В 2018 году «Сан» выпустила статью, в которой Деппа назвали «избивателем жен». Актер пытался доказать, что это клевета, но не преуспел. В апелляции по делу ему отказали и обязали оплатить судебные издержки, которые понесла News Group Newspapers.

В апреле 2022 года, наконец, начался суд по делу о клевете. Он проходит в США на глазах у изумленной публики.

Неудобная жертва и общественное мнение

Джонни Депп проиграл суд в Лондоне, но зато отлично сумел настроить общественное мнение против Эмбер Херд. Честно говоря, это было нетрудно. В любой ситуации, когда женщина обвиняет известного мужчину в насилии, находятся люди, которые говорят: «Да это стопудово ради денег и славы!»

В случае с Херд мужчина был не просто известным, а мегапопулярным актером с целой армией фанатов. Естественно, что эти люди не поверили в виновность своего кумира. «Джонни не такой! Это какой-то обман», — твердили поклонники. Затем из-за обвинений в домашнем насилии начала рушится карьера Деппа, что сделало его в глазах общественности главным пострадавшим.

Масла в огонь подлило то, что Эмбер Херд оказалась классической неидеальной жертвой. Дело в том, что люди предписывают женщине, пережившей насилие, выглядеть и вести себя определенным образом. С точки зрения общества, идеальная жертва — это такая печальная дама, которая святее Папы Римского: она стесняется рассказывать грязные подробности о произошедшем, она бедна, ей некуда идти, в процессе совершения преступления она отчаянно сопротивлялась, из-за чего сильно пострадала, она гордо отказывается от денег агрессора и так далее.

Проблема в том, что этого идеала не существует. Жертвы тоже ругаются матом, привлекаются к суду, выпивают, могут обманывать, могут не сопротивляться, ведут себя так, что портовым грузчикам становится за них неловко, — и при этом они не перестают быть пострадавшими.

Эмбер Херд согласилась на мировую и сказала, что потратила деньги на благотворительность, но часть из этих денег так и не нашли. В прошлом саму Эмбер арестовывали по обвинению в насилии в отношении ее бывшей девушки. Тот случай закончился примирением сторон: подруга заявила, что полицейский, ставший свидетелем сцены, не так интерпретировал произошедшее.

В суде против The Sun обнародовали записи, из которых стало ясно, что Херд тоже не стеснялась стукнуть Деппа. Актер обвинял бывшую жену в изменах. В кровать Джонни кто-то наложил кучу, и ходят упорные слухи, что это была Эмбер Херд или кто-то из ее друзей. А бывший психотерапевт пары заявила, что в отношениях актеров имело место взаимное насилие.

Кроме того, Эмбер была слишком весела и симпатична для человека, которого били и насиловали. Она недолго страдала: уже в 2017 у нее случился роман с Илоном Маском. Выступали на суде и многочисленные свидетели, которые утверждали, что актриса не очень приятный и даже грубый человек, и она легко выходит из себя.

Итак, есть достаточно узкая прослойка людей, уверенных в том, что скандалы с насилием — это всего лишь способ прославиться для женщин. А обнародование всех этих фактов заронило зерно сомнения и в головы более широкой публики.

Возникло даже целое движение «Правосудие для Джонни Деппа». Сочувствующие актеру массово ставили дизлайки фильмам с Херд, создавали мемы на тему какашек в постели, а также дежурили у здания суда, чтобы поддержать своего кумира.

Команда Джонни

Джонни Депп и его команда юристов очень обстоятельно подошли к делу. Они умело оборачивают себе на пользу общественное мнение. Адвокаты, эксперты, бывшие партнерши, даже само обаяние Джонни — все идет в ход. Публика с радостью следит за шоу, в которое превратилось судебное заседание.

Трудно обвинить человека в том, что он хочет очистить свою репутацию, однако превращение этого слушания в цирк с альпаками способно сильно навредить женщинам, пережившим насилие со стороны партнера.

То, как развивается ситуация и то как общественное мнение легко настроилось против Эмбер Херд, заставляет женщин, переживших насилие, задуматься, стоит ли рассказывать об этом публично, даже не называя имени преступника. Если Деппу удастся склонить присяжных на свою сторону, это станет прецедентом: любую женщину, обвинившую знаменитость в избиении или изнасиловании, станут подозревать во вранье с целью наживы.

Кроме того, существует вероятность, что обвиняемые в подобных преступлениях начнут требовать от своих защитников использовать «стратегию Джонни Деппа», что значительно увеличит количество информационного мусора. В результате людям будет лень пытаться найти зерна истины среди плевел инфошума, и они массово перейдут к позиции «все не так однозначно, всей правды мы не узнаем».

Взаимное насилие или самозащита?

В суде, помимо всего прочего, прозвучал термин «взаимное насилие». Что он означает? Грубо говоря, это ситуация, когда агрессивно ведут себя все стороны конфликта. В некоторых ситуациях зачинщик и жертва меняются местами. Существуют пары, в которых драку может начать кто угодно из партнеров. Весьма возможно, что Джонни Депп и Эмбер Херд как раз оказались такой семьей.

Однако эксперты по домашнему насилию утверждают, что бывают токсичные отношения без основного агрессора, в которых происходит насилие с обеих сторон (двунаправленное), а бывают нездоровые отношения, когда основной агрессор все же есть, но жертва тоже использует насилие, чтобы обороняться или восстановить контроль. Пока что материалы, представленные на суде, не дают возможности понять какая из этих схем описывает отношения Деппа и Херд.

Доктор Николь Бедера — социолог, специализирующийся на гендерном насилии. Она считает, что ни о каком двунаправленном насилии в случае этой актерской пары речи не идет. Бедера полагает, что Джонни Депп пользуется распространенной среди домашних насильников тактикой, которая заключается в том, чтобы отрицать свои поступки, а действия жертвы, направленные на самозащиту, интерпретировать как нападение.

Таким образом жертва и агрессор меняются местами, и уже насильник твердит, что он тут главный пострадавший. И вот вам: «синяки от того, что я удерживал ее, чтобы она меня не била», «я дал ей пощечину, чтобы она пришла в себя», «она постоянно оскорбляла и унижала меня, и я не выдержал».

Несчастливая квартира

Как бы ни интерпретировали факты те, кто следит за судом, судя по показаниям свидетелей, Эмбер Херд и Джонни Депп были недовольны своим браком и друг другом.

Джонни, расставшийся ради молодой актрисы с Ванессой Паради, оказался в ситуации, когда его увлечения, друзей и даже актерские работы не захотели принимать (на суде по иску к The Sun Депп утверждал, что его жена не смотрела ни одного его фильма, хотя в период ухаживаний твердила, что видела их все).

Эмбер не любила друзей Джонни (для нее они были «старперами с гитарами») и ревновала мужа к каждому столбу. Напряжение нарастало. Депп ударился во все тяжкие, чередуя алкоголь и наркотики, Херд, обладающая вспыльчивым нравом, не могла терпеть это молча.

Судя по всему, в их доме происходили регулярные бурные скандалы, сопровождавшиеся швырянием предметов, битьем посуды, стучанием по столам и стенам, оскорблениями и, по меньшей мере, пощечинами. Не будем забывать и о фекалиях в кровати, как-никак, из песни слов не выкинешь.

Депп говорит, что Херд отрезала ему кусочек пальца разбитой бутылкой. Херд утверждает, что Депп ее изнасиловал бутылкой. Депп говорит, что Эмбер его била, Эмбер утверждает, что у нее остались шрамы после того, как муж протащил ее по битому стеклу. Психотерапевт, вызванный в суд со стороны Эмбер Херд, рассказал, что женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства, вызванного абьюзивным поведением супруга. Психотерапевт, вызванный со стороны Джонни Деппа, утверждает, что Херд пограничное расстройство личности, и она преувеличивает свои страдания.

Вайнона Райдер и Ванесса Паради, которые встречались и жили с Деппом под одной крышей свидетельствовали на суде. Обе женщины заявили, что он, хоть и страдает от зависимостей, но никогда не был агрессивным.

Впрочем, это слабое доказательство: один и тот же человек может вести себя по-разному с разными женщинами. Паради и Райдер были ровесницами Деппа, сам он был молод и активен, ни ради одной из них ему не пришлось рушить семью — разница между ними и Херд огромна. Но поклонники считают, что если он не трогал остальных своих партнерш, значит, и Эмбер не причинял вреда — а это неоправданное обобщение.

Почему общественное мнение не на стороне Херд

Люди, следящие за процессом выбирают, кому верить, исходя из собственного опыта, связанного с домашним насилием.

Кухонный боксер, конечно, встанет на сторону Джонни Деппа, причем, не важно, бил ли он жену или жена била его: не в интересах кухонного боксера, чтобы дела о насилии со стороны полового партнера приобретали такую огласку.

Человек, который никого не бил, но регулярно хотел стукнуть, скорее всего, проявит понимание к Деппу, потому что слышал о том, что Херд вела себя грубо и агрессивно. Хороший человек, который никого не бил (и даже не хотел), хочет верить, что и Депп тоже хороший и добрый.

И только люди, пережившие домашнее насилие, будут сочувствовать Эмбер Херд — и то не все. Те, кто не проходил психотерапию, и не в курсе, что они ни в чем не виноваты, будут видеть в Херд провокаторшу, которая буквально вынудила Деппа ее бить. Те, кто сразу ушел, будут подозревать, что не все так однозначно, потому что Эмбер-то оставалась с Джонни несмотря на то, что он с ней (по ее словам) творил. И тем, кто никого не трогал, и тем, кто пережил насилие, будет некомфортно при мысли о том, что «слабая женщина», оказывается, тоже била своего мужа.

Таким образом, не удивительно, что у всевозможных видео в TikTok с хэштегом #JusticeForJohnnyDepp (#правосудиеДляДжонниДеппа) в настоящее время почти 15 миллиардов просмотров и их количество продолжает расти. Видео с хэштегом #JusticeForAmberHeard (правосудиеДляЭмберХерд) насчитывают 51 миллион просмотров.

Как видим, общественность настроена против неидеальной жертвы. Похожая ситуация была с Дианой Шурыгиной, которую сделали героиней мемов только потому, что она во время изнасилования была пьяна, а во время телеэфира — слишком мила и нарядна. Никого, в общем-то, даже не волновало, что секс с бесчувственным телом — дело нехорошее в любом случае, и даже если поведение жертвы насилия нам не нравится, это не отменяет того, что с ней произошло.

Однако в деле «Депп против Херд» у всех сторон весьма слабые доказательства. Нет хорошо задокументированных физических повреждений, свидетелей драк, эксперты высказываются сильно постфактум, — продолжать можно долго. Имеется, правда, некоторое количество аудиозаписей с весьма красочными взаимными оскорблениями. Но никто особенно не сомневался в том, что эти отношения были токсичными и обреченными. Так что сейчас многие склоняются к мысли, что насилие в паре определенно было, но актеры в собственных интересах пытаются преувеличить его масштабы.

При этом люди забывают, что пощечины и угрозы способны нанести человеку значительный психологический ущерб, но факт насилия, при этом, будет весьма сложно доказать.

Не удивительно, что российские поклонники и пресса откровенно сочувствуют Джонни Деппу. В ситуации «слово женщины против слова мужчины» у нас, скорее, верят мужчине. Многие считают, что пострадавшие сами провоцируют насилие по отношению к себе. Да у нас закон о домашнем насилии не принимают, потому что боятся ложных заявлений от алчных женщин! Кстати, много ли вы видели тех ложных заявлений? Если Джонни Деппу удастся выиграть суд, этим примером будут тыкать сторонников закона до скончания века: вон какого человека оклеветать не постеснялись! И нас, бедных заек, хитрые лисы из избушек повыгоняют.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что этот процесс — не более чем суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Это война двух богатых и знаменитых, шоу, исключительный случай, — и воспринимается это соответственно. Мол, никак не способна эта история повредить настоящим жертвам насилия или движению #MeToo. Все понимают, что в реальности такие дела много проще, и никакого двойного толкования произошедшего в большинстве случаев вообще невозможно.

Эмбер Херд заявила на прошедшем заседании, что ей неоднократно угрожали смертью из-за судебного процесса по делу о клевете против ее бывшего мужа Джонни Деппа. Слова актрисы цитирует HollywoodLife.

«Я получаю сотни угроз убийством регулярно, если не ежедневно. Тысячи раз с тех пор, как начался этот суд. Люди высмеивают мои показания», — утверждает Херд.

Актриса также подробно рассказала, что некоторые из наиболее тревожных угроз убийством, которые она получала, были адресованы не только ей, но и ее семье. «Люди угрожают засунуть мою дочь в микроволновку. Мне так говорят», — заявила она.