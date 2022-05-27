Билан поругался с поклонником на концерте

Навязчивый поклонник разозлил Диму Билана на юбилейном шоу в Санкт-Петербурге, пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

25 мая Дима Билан выступил в «Юбилейном» в рамках тура в честь своего 40-летия, которое певец отметил еще в прошлом году.

В ходе концерта Билан решил поделиться мыслями с поклонниками, но речь затянулась, а фанаты хотели продолжения шоу. Один нетерпеливый зритель выкрикнул из зала: «Дима, да жги уже!»

«Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?» - ответил ему Билан.

Концерт продолжился, но неугомонный поклонник все еще пытался докричаться до певца.

«Да что такое опять там? Я хочу понять природу вашего конфликта. Дайте понять это хотя бы», - обратился к нему Билан, перекрикивая музыку.