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39 минут назад

Билан поругался с поклонником на концерте

Вероника Полынина

Навязчивый поклонник разозлил Диму Билана на юбилейном шоу в Санкт-Петербурге, пишет «Комсомольская правда».

Билан поругался с поклонником на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 мая Дима Билан выступил в «Юбилейном» в рамках тура в честь своего 40-летия, которое певец отметил еще в прошлом году.

В ходе концерта Билан решил поделиться мыслями с поклонниками, но речь затянулась, а фанаты хотели продолжения шоу. Один нетерпеливый зритель выкрикнул из зала: «Дима, да жги уже!»

«Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?» - ответил ему Билан.

Концерт продолжился, но неугомонный поклонник все еще пытался докричаться до певца.

«Да что такое опять там? Я хочу понять природу вашего конфликта. Дайте понять это хотя бы», - обратился к нему Билан, перекрикивая музыку.

Понять природу конфликта ему так и не удалось, и Билан снова вернулся к пению. Концерт завершился бурными овациями и объятиями с поклонниками.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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