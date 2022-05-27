В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
28 минут назад

Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах из-за суда с Джонни Деппом

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах, с которыми она столкнулась из-за суда с бывшим мужем Джонни Деппом. Об этом сообщает The Wrap.

Эмбер Херд рассказала о травле и угрозах из-за суда с Джонни Деппом
Фото: Michael Reynolds/APMichael Reynolds/AP

Артистка заявила, что ее постоянно преследуют и унижают.

«Люди хотят убить меня, и они говорят мне об этом каждый день», — сказала она.

По словам Херд, ее ребенка угрожали положить в микроволновую печь, а Депп обещал, что если она уйдет от него, то он заставит ее вспоминать о нем «каждый божий день своей жизни».

«Возможно, это легко забыть, но я человек. И хотя Джонни говорил, что я это заслужила, я этого не заслуживаю», — заключила актриса.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В суде Херд заявила, что Депп изменял ей, а также применял физическое и психологическое насилие. Ее сестра Уитни Энрикес вспоминала, что между звездами всегда происходили драки, когда актер выпивал или употреблял наркотики.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители